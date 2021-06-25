شكرا لمتابعة خبر عن شرطة الطائف تعثر على المفقود "طلال الجعيد" وتُعيده لذويه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

قامت شرطة محافظة الطائف قبل قليل بتسليم الشاب "طلال عبدالله فهد الجعيد" إلى أسرته التي أعلنت اليوم عن اختفائه عقب صلاة الجمعة.

وقدم والد الشاب الشكر لجميع من ساهم في البحث عن نجله، كما وجه الشكر إلى شرطة المحافظة على الجهود التي بذلتها في العثور عليه.

وكانت "صدى" قد أوردت مساء اليوم مناشدة الأب بالعثور على ابنه الذي يعاني من إعاقة واضطرابات نفسية، وذلك بعد خروجه من منزله واختفائه لعدة ساعات في ظروف غامضة.

أقرأ أيضا