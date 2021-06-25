«الصحة»: 4 أعراض لـ«كورونا» عند الأطفال.. ويجب عزلهم حال ظهورها

الرياض - محمد عبدالله - قال المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، إن الأطفال يمكن أن تصاب بأعراض كورونا وقد يعانون منها بشدة، ولذلك يجب عزلهم لعدم نقل العدوى لمن حوله.

وأوضح العبد العالي خلال مقطع فيديو نشرته وزارة الصحة على حسابها الرسمي على «تويتر» أن من أعراض كورونا عند الأطفال: ارتفاع درجة الحرارة، وأعراض تتعلق بالتهابات في الجهاز التنفسي، أو مشاكل في الجهاز الهضمي على شكل إسهال أو قيء أو آلام في المعدة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة أن بمجرد ظهور أعراض كورونا على الطفل، يجب على ذويه اصطحابه إلى عيادات تطمن وعند تأكد الإصابة أو جود اشتباه عالي يجب عزل الطفل عن جميع المحيطين به.

وأكد ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بشكل سليم عند تقديم الرعاية للطفل المصاب بفيروس كورونا، لافتا إلى أن فترة العزل للأطفال مشابهة ومطابقة لفترة عزل الكبار والبالغين.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا لتسجل 1466 حالة، بينما تم أمس الخميس تسجيل 1451 حالة.

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