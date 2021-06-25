بالفيديو.. الزعاق يتفاعل مع أطفال وكبار قلدوا طريقته بشأن الطقس

الرياض - محمد عبدالله - تفاعل الباحث الفلكي الدكتور خالد الزعاق مع مقاطع فيديو لأطفال وكبار يقلدونه حركاته وأسلوبه الذي يقدم من خلاله مقاطعه التوعوية عن الطقس، بطريقة طريفة.

وبحسب المقطع الذي نشره الزعاق، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فإن هؤلاء الأشخاص ظهروا في مقطع فيديو مجمع، وبعضهم يرتدي ملابس تشبه تلك التي يرتديها الزعاق خلال تسجيله للفيديوهات المختلفة التي ينشرها، وممسكين أيضًا بخيزرانة كالتي يظهر بها.

وجسد الأشخاص حركات الزعاق وأسلوبه المعتاد وطريقته في الحديث، وهو يحذر من الحالات المناخية، بشكل طريف.