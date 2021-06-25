«الأرصاد» عن طقس السبت: سحب رعدية ممطرة على بعض المناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، سماء غائمة جزئيًّا، تتخللها بعض السحب الرعدية الممطرة، السبت، تصحبها رياح نشطة، على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

كما توقع مركز الأرصاد، في تقريره عن حالة طقس السبت، طقسًا مستقرًا على معظم مناطق المملكة، مشيرًا إلى نشاط في الرياح على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ ما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

وحول حالة البحر الأحمر، قال مركز الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية تكون شمالية إلى شمالية غربية، بسرعة 18 – 45 كم/ساعة، 15 -38 كم/ساعة، على الجزء الجنوبي، فيما يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف في الجزء الشمالي والأوسط.

وحول حالة الخليج العربي، قال مركز الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية، بسرعة 20 كم/ساعةـ، فيما يتراوح ارتفاع الموج بين متر ومتر ونصف المتر.