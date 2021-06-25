إغلاق طريق الجبيل للصيانة بدءًا من الجمعة المقبلة.. و«المرور» يعلن البدائل

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت الإدارة العامة للمرور، الجمعة، أنه سيتم إغلاق طريق الجبيل على عدة مراحل من أجل تنفيذ أعمال صيانة على الطريق.

وقال المرور السعودي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن مرور المنطقة الشرقية، بالتنسيق مع فرع وزارة النقل، نوه بإغلاق طريق الجبيل من جسر النابية حتى مجمع كباري الظهران باتجاه الجنوب على عدة مراحل، وذلك لأعمال الصيانة.

وأضاف أن المرحلة الأولى من أعمال الصيانة ستبدأ بتاريخ 22/11/1442هـ وتستمر حتى 26/12/1442هـ، مهيبًا بمستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة.