«المواصفات السعودية»: 5 أشكال معتمدة للمطبات الصناعية في المملكة

الرياض - محمد عبدالله - قالت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إن هناك 5 أشكال معتمدة للمطبات الصناعية في المملكة.

وأضافت المواصفات السعودية، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أن الهيئة حددت التصميم الهندسي للمطبات الصناعية، لحماية الأرواح والحفاظ على المركبات وتعزيز السلامة المرورية في المملكة.

وأوضحت الهيئة، في إنفوجراف لها، أن من الأشكال المعتمدة للمطبات الصناعية: المطبات القصيرة، والانسيابية، ومطب الوسادة الخاص بمركبات الطوارئ، ومطب بسطح علوي مستوي، وكذلك التقاطعات المرفوعة .

شروط المطبات

وكانت المواصفات السعودية حددت 5 شروط لوضع المطبات الصناعية على الطرق، وهي: وجود حركة مشاه كثيفة، والتقاطعات المرورية الحرجة، ووجود المنحنيات الرأسية والأفقية الخطرة، ومناطق العمل، وأخيرًا عند انتهاء الطريق (طريق غير نافذ).

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