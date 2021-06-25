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آلية الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-25

آلية الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

الرقم 911 في منطقتي مكة المكرمة والرياض

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات آلية الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

آلية الإبلاغ: 

وأفادت مكافحة المخدرات بأنه يتم الإبلاغ عن طريق الاتصال بالأرقام التالية: (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، و(995) و(999) في جميع مناطق المملكة.

جاء ذلك بحسب إنفوجرافيك نشرته وكالة الأنباء (واس)، مساء اليوم الجمعة.

 
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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