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شكرا لقرائتكم آلية الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-25
آلية الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
الرقم 911 في منطقتي مكة المكرمة والرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات آلية الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.
آلية الإبلاغ:
وأفادت مكافحة المخدرات بأنه يتم الإبلاغ عن طريق الاتصال بالأرقام التالية: (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، و(995) و(999) في جميع مناطق المملكة.
جاء ذلك بحسب إنفوجرافيك نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، مساء اليوم الجمعة.
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