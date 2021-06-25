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محمد بن مسعود - الدمام - حصل عبدالله بن عبدالعزيز الحجاجي، أحد منسوبي جامعة طيبة بكلية الهندسة، على درجة الدكتوراه في الهندسة الصناعية من جامعة "نوتنغهام".
وكان عنوان الرسالة "تقييم طرق هندسة العوامل البشرية للتحقيق في الاستجابة السلوكية للإشارات - المرحلة الأولى من نموذج قرار الإجراءات الوقائية والتعديلات النظرية والأدلة الإضافية".
ألف مبروك، مع التمنيات بالتوفيق ودوام النجاح.
25 يونيو 2021 - 15 ذو القعدة 1442 09:55 PMالدكتوراه لـ"الحجاجي" من جامعة "نوتنغهام"
حصل عبدالله بن عبدالعزيز الحجاجي، أحد منسوبي جامعة طيبة بكلية الهندسة، على درجة الدكتوراه في الهندسة الصناعية من جامعة "نوتنغهام".
وكان عنوان الرسالة "تقييم طرق هندسة العوامل البشرية للتحقيق في الاستجابة السلوكية للإشارات - المرحلة الأولى من نموذج قرار الإجراءات الوقائية والتعديلات النظرية والأدلة الإضافية".
ألف مبروك، مع التمنيات بالتوفيق ودوام النجاح.
، الدكتوراه لـ"الحجاجي" من جامعة "نوتنغهام" ،
المصدر : الخليج 365
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