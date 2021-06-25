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الدكتوراه لـ"الحجاجي" من جامعة "نوتنغهام"

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محمد بن مسعود - الدمام - حصل عبدالله بن عبدالعزيز الحجاجي، أحد منسوبي جامعة طيبة بكلية الهندسة، على درجة الدكتوراه في الهندسة الصناعية من جامعة "نوتنغهام".

وكان عنوان الرسالة "تقييم طرق هندسة العوامل البشرية للتحقيق في الاستجابة السلوكية للإشارات - المرحلة الأولى من نموذج قرار الإجراءات الوقائية والتعديلات النظرية والأدلة الإضافية".

ألف مبروك، مع التمنيات بالتوفيق ودوام النجاح.

25 يونيو 2021 - 15 ذو القعدة 1442 09:55 PM

الدكتوراه لـ"الحجاجي" من جامعة "نوتنغهام"
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

حصل عبدالله بن عبدالعزيز الحجاجي، أحد منسوبي جامعة طيبة بكلية الهندسة، على درجة الدكتوراه في الهندسة الصناعية من جامعة "نوتنغهام".

وكان عنوان الرسالة "تقييم طرق هندسة العوامل البشرية للتحقيق في الاستجابة السلوكية للإشارات - المرحلة الأولى من نموذج قرار الإجراءات الوقائية والتعديلات النظرية والأدلة الإضافية".

ألف مبروك، مع التمنيات بالتوفيق ودوام النجاح.

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، الدكتوراه لـ"الحجاجي" من جامعة "نوتنغهام" ،
المصدر : الخليج 365

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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