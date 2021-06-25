- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
تنطلق غدًا مباريات الجولة الثالثة (الأخيرة) من دور المجموعات لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، التي تقام في القاهرة، وتستمر حتى السادس من شهر يوليو المقبل.
وفي المجموعة الأولى تُقام مباراتان في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، الأولى تجمع بين منتخبَي مصر وموريتانيا، والثانية بين منتخبَي الجزائر والنيجر.
ويتربع منتخب مصر على صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، يليه منتخب الجزائر بـ 3 نقاط، ثم منتخبا موريتانيا والنيجر، ولكل منهما نقطة واحدة.
وفي المجموعة الثانية يلتقي منتخب المغرب منتخب الإمارات، بينما تقام مباراة أخرى بين منتخبَي جيبوتي وطاجيكستان في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.
وينفرد منتخب المغرب بصدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، يليه منتخبا الإمارات وطاجيكستان بـ 3 نقاط لكل منهما، ثم منتخب جيبوتي بدون رصيد حتى الآن.كأس العرب
25 يونيو 2021 - 15 ذو القعدة 1442 09:34 PM
تستمر حتى السادس من يوليو المقبلغدًا السبت.. انطلاق الجولة الختامية لمجموعات كأس العرب لمنتخبات الشباب
تنطلق غدًا مباريات الجولة الثالثة (الأخيرة) من دور المجموعات لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، التي تقام في القاهرة، وتستمر حتى السادس من شهر يوليو المقبل.
وفي المجموعة الأولى تُقام مباراتان في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، الأولى تجمع بين منتخبَي مصر وموريتانيا، والثانية بين منتخبَي الجزائر والنيجر.
ويتربع منتخب مصر على صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، يليه منتخب الجزائر بـ 3 نقاط، ثم منتخبا موريتانيا والنيجر، ولكل منهما نقطة واحدة.
وفي المجموعة الثانية يلتقي منتخب المغرب منتخب الإمارات، بينما تقام مباراة أخرى بين منتخبَي جيبوتي وطاجيكستان في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.
وينفرد منتخب المغرب بصدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، يليه منتخبا الإمارات وطاجيكستان بـ 3 نقاط لكل منهما، ثم منتخب جيبوتي بدون رصيد حتى الآن.
، غدًا السبت.. انطلاق الجولة الختامية لمجموعات كأس العرب لمنتخبات الشباب ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر غدًا السبت.. انطلاق الجولة الختامية لمجموعات كأس العرب لمنتخبات الشباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.