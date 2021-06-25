، البرازيلي "دانكلير" يعزِّز صفوف "الأهلي" لموسمين ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أعلن نادي الأهلي اليوم الجمعة تعاقده رسميًّا مع المدافع البرازيلي دانكلير بيريرا؛ للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين قادمًا من كريزو أوساكا الياباني.
وقال النادي في بيان عبر تغريدة، نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أنهت إدارة النادي إجراءات التعاقد مع المدافع البرازيلي دانكلير بيريرا (٢٩ عامًا)؛ لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول، بعقد يمتد لمدة موسمين، مع أفضلية التجديد لموسم آخر".
وانتقل دانكلير إلى صفوف الأهلي قادمًا من كريزو أوساكا الياباني، الذي تعاقد معه في 16 فبراير 2021 من فريق فيسيل كوبي الياباني أيضًا.
وبدأ المدافع مسيرته في فيتوريا البرازيلي، وتنقل في أندية عدة بموطنه، ولعب مع بوتافوغو وجوانفيل، قبل أن ينتقل إلى إستوريل البرتغال، ثم لانس الفرنسي على سبيل الإعارة، وتعاقد معه فيتوريا سيتوبال البرتغالي، ثم توجه إلى الدوري الياباني.
وحقق دانكلير بيريرا في 2019 لقب كأس اليابان مع فيسيل كوبي، وأيضًا السوبر الياباني في 2020.
الأهلي
25 يونيو 2021 - 15 ذو القعدة 1442 09:25 PM
قادمًا من "كريزو أوساكا" اليابانيالبرازيلي "دانكلير" يعزِّز صفوف "الأهلي" لموسمين
أعلن نادي الأهلي اليوم الجمعة تعاقده رسميًّا مع المدافع البرازيلي دانكلير بيريرا؛ للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين قادمًا من كريزو أوساكا الياباني.
وقال النادي في بيان عبر تغريدة، نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أنهت إدارة النادي إجراءات التعاقد مع المدافع البرازيلي دانكلير بيريرا (٢٩ عامًا)؛ لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول، بعقد يمتد لمدة موسمين، مع أفضلية التجديد لموسم آخر".
وانتقل دانكلير إلى صفوف الأهلي قادمًا من كريزو أوساكا الياباني، الذي تعاقد معه في 16 فبراير 2021 من فريق فيسيل كوبي الياباني أيضًا.
وبدأ المدافع مسيرته في فيتوريا البرازيلي، وتنقل في أندية عدة بموطنه، ولعب مع بوتافوغو وجوانفيل، قبل أن ينتقل إلى إستوريل البرتغال، ثم لانس الفرنسي على سبيل الإعارة، وتعاقد معه فيتوريا سيتوبال البرتغالي، ثم توجه إلى الدوري الياباني.
وحقق دانكلير بيريرا في 2019 لقب كأس اليابان مع فيسيل كوبي، وأيضًا السوبر الياباني في 2020.
، البرازيلي "دانكلير" يعزِّز صفوف "الأهلي" لموسمين ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر البرازيلي "دانكلير" يعزِّز صفوف "الأهلي" لموسمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.