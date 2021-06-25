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وصل الرحالة "عثمان الشاهين" مساء اليوم إلى مركز قيا جنوب شرق الطائف في طريقه إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، مختاراً ركوب الجمل محاكاةً للماضي وتقفياً للآثار.
وتفصيلاً، بدأ "الشاهين" رحلته في اليوم الثاني من هذا الشهر من منطقة عسير مروراً بعدد من المواقع والطرق الأثرية، وهو يحمل معه زاده على راحلته ويبيت حيث يظلم الليلَ.
ومن المتوقع أن يبقى الرحالة لمدة يومين بمركز قيا لزيارة بعض آبار الحجاج الأثرية والمواقع التاريخية. ويستأنف رحلته بعدها متجهاً لمحافظة الطائف.
25 يونيو 2021 - 15 ذو القعدة 1442 09:31 PM
انطلق من عسير في طريقه إلى مكة المكرمة راكباً جملاً محاكاة للماضيالرحالة "الشاهين" يصل قيا "الجبوب" جنوب الطائف في رحلته للحج
وصل الرحالة "عثمان الشاهين" مساء اليوم إلى مركز قيا جنوب شرق الطائف في طريقه إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، مختاراً ركوب الجمل محاكاةً للماضي وتقفياً للآثار.
وتفصيلاً، بدأ "الشاهين" رحلته في اليوم الثاني من هذا الشهر من منطقة عسير مروراً بعدد من المواقع والطرق الأثرية، وهو يحمل معه زاده على راحلته ويبيت حيث يظلم الليلَ.
ومن المتوقع أن يبقى الرحالة لمدة يومين بمركز قيا لزيارة بعض آبار الحجاج الأثرية والمواقع التاريخية. ويستأنف رحلته بعدها متجهاً لمحافظة الطائف.
، الرحالة "الشاهين" يصل قيا "الجبوب" جنوب الطائف في رحلته للحج ،
المصدر : الخليج 365
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