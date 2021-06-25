مقتل 5 جنود باكستانيين في كمين نصبه مسلحون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الجيش الباكستاني، الجمعة، إن مسلحين يشتبه بأنهم إرهابيون نصبوا كمينا وقتلوا بالرصاص 5 جنود في إقليم بلوشستان.

وأضاف الجيش أن "المهاجمين أطلقوا النار على الجنود بمنطقة سانجان، مساء الخميس، ولم يتم تحديد هوياتهم بعد".

ويعاني إقليم بلوشستان، أكبر إقليم في باكستان وأكثرها اضطرابا، وهو يتاخم حدود أفغانستان وإيران، ويعد منطقة حيوية للبرنامج التنموي الصيني المعروف بمبادرة الحزام والطريق التي تتكلف 60 مليار دولار، على مدى سنوات من هجمات مسلحة.

ويتبنى الهجمات الانفصاليين البلوش وحركة طالبان وتنظيم داعش الذين يستهدفون الجيش وأيضا المشاريع التي يشارك فيها مستثمرون أجانب.