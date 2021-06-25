صور.. الإمارات تشارك في معرض الدفاع الدولي "ملكس" 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شاركت الإمارات، في فعاليات الدورة العاشرة من معرض الدفاع الدولي "ملكس 2021" بالعاصمة البيلاروسية "مينسك".

وترأس وفد وزارة الدفاع الإماراتية المشارك في المعرض، اللواء الركن عبدالرحمن سبت مبارك المري، مساعد رئيس الأركان للقدرات المشتركة بوزارة الدفاع.

وحضر الوفد الإماراتي، حفل افتتاح فعاليات المعرض، الذي تم افتتاحه من قبل، رومان غولوفتشينكو رئيس مجلس الوزراء بجمهورية بيلاروسيا.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، قام اللواء الركن عبدالرحمن سبت مبارك المري، والوفد المرافق بجولة في المعرض شملت عدداً من أجنحة، ومنصات عرض، الشركات البيلاروسية، والدولية، المتخصصة في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية.





وتعرف الوفد الإماراتي، خلال لقائه ممثلي الدول وكبار مسؤولي الشركات العارضة، على أهم ابتكاراتهم ومعروضاتهم من الأنظمة الدفاعية الذكية وآخر ما أنتجته التكنولوجيا العسكرية في مجال الدفاع.

وتبادل الوفد، معهم الأحاديث بشأن أهمية المشاركة في معرض "دبي للطيران 2021" الذي سيعقد خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ودوره في دعم المبادرات والشراكات التي تعقد خلاله.

وأكد اللواء الركن عبدالرحمن سبت مبارك المري، أهمية معرض "دبي للطيران 2021"، على خريطة المعارض العالمية في المجال الدفاعي والأمني.

والتقى مساعد رئيس الأركان للقدرات المشتركة بوزارة الدفاع الإماراتية، على هامش المعرض مع دميتري بانتوس، وزير الإنتاج الحربى لجمهورية بيلاروسيا، بحضور كبار الضباط من كلا الجانبين.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون المشترك بين البلدين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات الدفاعية خاصة في مجال الصناعات الدفاعية، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.





والتقى الوفد الإماراتي المشارك في المعرض، مع عدد من رؤساء الشركات البيلاروسية المشاركة في المعرض.

وتمت مناقشة عدد من أوجه التعاون المشترك بين وزارة الدفاع الإماراتية، والشركات العارضة، من أجل بناء علاقات الشراكة والتكامل بين الطرفين، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بتعزيز واستغلال القدرات المرتبطة بقطاع الصناعات العسكرية، وتحديد مشاريع مشتركة في مجال الصناعات العسكرية والأمنية.



