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مدني الدمام يخمد حريقًا اندلع في مستودع دون إصابات

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-25

مدني الدمام يخمد حريقًا اندلع في مستودع دون إصابات

متابعات الخليج 365 - الدمام

سيطر الدفاع المدني في الدمام على حريق اندلع في مستودع دون إصابات.

في سياق آخر، أعلنت مديرية الدفاع المدني بعسير، اليوم الجمعة، مواصلة جهود إخماد حريق اندلع في منتزهي الأمير سلطان والجرة بأبها، دون وقوع إصابات.

جهود المدني: 

وأوضح الدفاع المدني، في منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، أنه يتم إخماد حريق في منتزهي الأمير سلطان والجرة، دون وقوع إصابات،ولله الحمد.

مدني الدمام يخمد حريقًا اندلع في مستودع دون إصابات - متابعات الخليج 365
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