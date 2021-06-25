الصحة: لا تعارض بين لقاحات كورونا والدورة الشهرية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

قالت وزارة الصحة: إنه لا يوجد أي تعارض بين لقاحات كورونا والدورة الشهرية.

وأوضحت الصحة عبر إنفوجراف نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه لم يثبت علميًّا علاقة اللقاح بتأخير أو اضطراب الدورة، مؤكدة أنه بالإمكان أخذ اللقاح أثناء الدورة الشهرية.

اللقاحات المعتمدة:

وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة هي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

ولفتت الوزارة إلى أن لقاحي كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدمان حاليًّا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحا جونسون آند جونسون وموديرنا فهما معتمدان حاليًّا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة.

مراكز اللقاحات:

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت التوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

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