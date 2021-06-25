المعهد الصناعي الثانوي بجدة يحدد موعد التسجيل في الدبلوم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-25

متابعات الخليج 365 - واس

حدد المعهد الصناعي الثانوي بجدة 24 ذي القعدة الجاري موعداً لبدء القبول والتسجيل في برامج الدبلوم الصباحية والمسائية للفصل التدريبي الأول للعام 1443هـ , وتستمر حتى 4 ذو الحجة 1442هـ, وذلك ضمن خطة القبول بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

تخصصات متاحة:

وأوضح مدير المعهد الدكتور ياسر شمس الحق مياجي, أن عدد التخصصات المتاحة للتسجيل لبرنامج الدبلوم الصباحي (11) تخصصا تشمل (تشغيل الآت الانتاج – ميكانيكا عامة , تشغيل الآت التحكم الرقمي cnc , التبريد والتكييف , اللحام , ميكانيكا السيارات , الكهرباء الصناعية , المصاعد الكهربائية , الإلكترونيات , الحاسب الآلي , التصوير الفوتوغرافي , الطباعة الآلية ), وعدد البرامج المسائية المتاحة للتسجيل بالفصل التدريبي الأول (7) تشمل (ميكانيكا هيكل السيارات , التحكم الهيدروليكي وأساسيات المخارط والفرايز , فن التصوير الفوتوغرافي , التمديدات المنزلية , برمجة الروبوت , مهارات طباعة الأفست , اللحام والقطع بالقوس المعدني المحجب smaw) بواقع أربعة أشهر معتمدة من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

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