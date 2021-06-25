في هذه الحالة يمكن رؤية إكليل القمر اليوم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-25

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة لـ”متابعات الخليج 365“: إنه من الممكن تكرار رؤية إكليل القمر في السماء اليوم إذا كانت الظروف الجوية مهيأة؛ لأن القمر لا تزال إضاءته كبيرة، فهو سيكون بعد يوم واحد من البدر المكتمل.

طوق من الضوء:

وبين أنه رصد مساء أمس القمر البدر لهذا الشهر وقد رافقته ظاهرة جوية بصرية عبارة عن طوق من الضوء حوله يسمى “الإكليل” مشاهد بالعين المجردة، عندما تكون الظروف الجوية مناسبة، كما ظهر في الصورة الملتقطة في سماء السعودية مدينة جدة.

عبور الغيوم الرقيقة:

ولفت إلى أن القمر كان مضاء بنسبة 99.9%، إذ يتشكل الإكليل عندما تعبر الغيوم الرقيقة العالية أمام القمر، وهي ظاهرة تحدث في كل مكان حول العالم وبشكل متكرر، والإكليل يكون صغير الحجم جدًّا حيث يبلغ قطرة بضع درجات ويكون قريبًا إلى القمر مقارنة بالهالة، ويمكن في بعض الأحيان أن يظهر له عدة ألوان.

القمر في طور البدر:

وتابع أبو زاهرة أن أفضل وقت لرصد الإكليل عندما يكون القمر في طور البدر المكتمل مقارنه مع باقي أطوار القمر؛ وذلك لأن كمية الضوء كبيرة، ولكن يمكن أن تتشكل الظاهرة في باقي الأطوار وفي مناسبات نادرة يمكن أن يظهر الإكليل والهالة ذات الحجم الأكبر سويًّا في نفس التوقيت.

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