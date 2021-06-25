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أفادت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الجمعة، بسقوط عدد من القتلى والجرحى جراء هجوم بسكين في مدينة فورتسبورغ وسط ألمانيا، حسب روسيا اليوم.
وتفصيلاً، ذكرت صحيفة "بيلد" أن الهجوم أسفر، حسب المعلومات الأخيرة، عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين، مشيرة إلى أن الشرطة حيدت المهاجم بطلقة نارية في ساقه.
وقالت الشرطة إنها أغلقت منطقة في وسط فورتسبورغ حيث كانت تنفذ "عملية كبيرة"، وأوضحت أنها اعتقلت رجلاً مشتبهاً فيه ولا يوجد حالياً أي خطر على السكان، فيما لم يصدر حتى الآن أي توضيح بشأن دوافع عملية الطعن.
وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر رجلاً من أصول إفريقية يحمل سكيناً بينما يحاول بعض الأشخاص ملاحقته، ولقطات توثق عملية القبض عليه من قبل عناصر أمن.
25 يونيو 2021 - 15 ذو القعدة 1442 08:49 PM
الشرطة قالت إنها اعتقلت رجلاً مشتبهاً فيه ولا يوجد أي خطر على السكانسقوط قتلى وجرحى جراء عملية طعن في "فورتسبورغ الألمانية"
أفادت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الجمعة، بسقوط عدد من القتلى والجرحى جراء هجوم بسكين في مدينة فورتسبورغ وسط ألمانيا، حسب روسيا اليوم.
وتفصيلاً، ذكرت صحيفة "بيلد" أن الهجوم أسفر، حسب المعلومات الأخيرة، عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين، مشيرة إلى أن الشرطة حيدت المهاجم بطلقة نارية في ساقه.
وقالت الشرطة إنها أغلقت منطقة في وسط فورتسبورغ حيث كانت تنفذ "عملية كبيرة"، وأوضحت أنها اعتقلت رجلاً مشتبهاً فيه ولا يوجد حالياً أي خطر على السكان، فيما لم يصدر حتى الآن أي توضيح بشأن دوافع عملية الطعن.
وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر رجلاً من أصول إفريقية يحمل سكيناً بينما يحاول بعض الأشخاص ملاحقته، ولقطات توثق عملية القبض عليه من قبل عناصر أمن.
، سقوط قتلى وجرحى جراء عملية طعن في "فورتسبورغ الألمانية" ،
المصدر : الخليج 365
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