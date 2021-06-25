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أكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبدالعالي، أن من أهم الأعراض التي تظهر على الطفل عند إصابته بفيروس كورونا هي: ارتفاع درجة حرارته، والتهابات في الجهاز التنفسي، أو أعراض في الجهاز الهضمي مثل إسهال وقيء وآلام في المعدة.
وقال العبد العالي: "وجود هذه الأعراض يجعل من الهام على أهالي الطفل أخذه للعيادة والمستشفى، وعند التأكد من إصابته سيتم عزله".
وشدّد على ضرورة أخذ كافة المحيطين بالطفل ومن يقدم له الرعاية، الاحتياطات الوقائية والاحترازية بشكل سليم، مؤكدًا أن فترة العزل والطرق الاحترازية تشبه وتطابق الفترة والطرق المستخدمة للكبار.
25 يونيو 2021 - 15 ذو القعدة 1442 08:28 PM
دعا لضرورة عزله عند التأكد من إصابتهبالفيديو.. متحدث الصحة يكشف أهم أعراض الإصابة بكورونا للأطفال
أكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبدالعالي، أن من أهم الأعراض التي تظهر على الطفل عند إصابته بفيروس كورونا هي: ارتفاع درجة حرارته، والتهابات في الجهاز التنفسي، أو أعراض في الجهاز الهضمي مثل إسهال وقيء وآلام في المعدة.
وقال العبد العالي: "وجود هذه الأعراض يجعل من الهام على أهالي الطفل أخذه للعيادة والمستشفى، وعند التأكد من إصابته سيتم عزله".
وشدّد على ضرورة أخذ كافة المحيطين بالطفل ومن يقدم له الرعاية، الاحتياطات الوقائية والاحترازية بشكل سليم، مؤكدًا أن فترة العزل والطرق الاحترازية تشبه وتطابق الفترة والطرق المستخدمة للكبار.
، بالفيديو.. متحدث الصحة يكشف أهم أعراض الإصابة بكورونا للأطفال ،
المصدر : الخليج 365
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