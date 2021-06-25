، المعهد الصناعي الثانوي بجدة يحدد موعد بدء التسجيل في "الدبلوم" ،

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حدد المعهد الصناعي الثانوي بجدة 24 ذي القعدة الجاري موعداً لبدء القبول والتسجيل في برامج الدبلوم الصباحية والمسائية للفصل التدريبي الأول للعام 1443هـ، وتستمر حتى 4 ذو الحجة 1442هـ، وذلك ضمن خطة القبول بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وأوضح مدير المعهد الدكتور ياسر شمس الحق مياجي، أن عدد التخصصات المتاحة للتسجيل لبرنامج الدبلوم الصباحي (11) تخصصاً تشمل (تشغيل آلات الإنتاج - ميكانيكا عامة , تشغيل آلات التحكم الرقمي cnc، التبريد والتكييف، اللحام، ميكانيكا السيارات، الكهرباء الصناعية، المصاعد الكهربائية، الإلكترونيات، الحاسب الآلي، التصوير الفوتوغرافي، الطباعة الآلية)، وعدد البرامج المسائية المتاحة للتسجيل بالفصل التدريبي الأول (7) تشمل (ميكانيكا هيكل السيارات، التحكم الهيدروليكي وأساسيات المخارط والفرايز، فن التصوير الفوتوغرافي، التمديدات المنزلية، برمجة الروبوت، مهارات طباعة الأفست، اللحام والقطع بالقوس المعدني المحجب smaw) بواقع أربعة أشهر معتمدة من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
25 يونيو 2021 - 15 ذو القعدة 1442 08:27 PM
في 11 تخصصاً للبرنامج الصباحي و7 مسائيةالمعهد الصناعي الثانوي بجدة يحدد موعد بدء التسجيل في "الدبلوم"
حدد المعهد الصناعي الثانوي بجدة 24 ذي القعدة الجاري موعداً لبدء القبول والتسجيل في برامج الدبلوم الصباحية والمسائية للفصل التدريبي الأول للعام 1443هـ، وتستمر حتى 4 ذو الحجة 1442هـ، وذلك ضمن خطة القبول بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وأوضح مدير المعهد الدكتور ياسر شمس الحق مياجي، أن عدد التخصصات المتاحة للتسجيل لبرنامج الدبلوم الصباحي (11) تخصصاً تشمل (تشغيل آلات الإنتاج - ميكانيكا عامة , تشغيل آلات التحكم الرقمي cnc، التبريد والتكييف، اللحام، ميكانيكا السيارات، الكهرباء الصناعية، المصاعد الكهربائية، الإلكترونيات، الحاسب الآلي، التصوير الفوتوغرافي، الطباعة الآلية)، وعدد البرامج المسائية المتاحة للتسجيل بالفصل التدريبي الأول (7) تشمل (ميكانيكا هيكل السيارات، التحكم الهيدروليكي وأساسيات المخارط والفرايز، فن التصوير الفوتوغرافي، التمديدات المنزلية، برمجة الروبوت، مهارات طباعة الأفست، اللحام والقطع بالقوس المعدني المحجب smaw) بواقع أربعة أشهر معتمدة من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
، المعهد الصناعي الثانوي بجدة يحدد موعد بدء التسجيل في "الدبلوم" ،
المصدر : الخليج 365
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