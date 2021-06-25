محمد بن مسعود - الدمام - حسب الفئة العمرية تنازليًّا والمقاعد المتاحة كشفت وزارة الحج والعمرة أن الرسائل النصية سوف تصل تباعًا إلى المتقدمين لأداء فريضة حج هذا العام حسب الفئة العمرية تنازليًّا. وأكدت الوزارة أن هذا سيكون وفق المقاعد المتاحة في الأيام القادمة. 25 يونيو 2021 - 15 ذو القعدة 1442 08:14 PM حسب الفئة العمرية تنازليًّا والمقاعد المتاحة "الحج": الرسائل النصية تصل تباعًا إلى المتقدمين لأداء الفريضة "الحج": الرسائل النصية تصل تباعًا إلى المتقدمين لأداء الفريضة كشفت وزارة الحج والعمرة أن الرسائل النصية سوف تصل تباعًا إلى المتقدمين لأداء فريضة حج هذا العام حسب الفئة العمرية تنازليًّا. وأكدت الوزارة أن هذا سيكون وفق المقاعد المتاحة في الأيام القادمة. الكلمات المفتاحية ، "الحج": الرسائل النصية تصل تباعًا إلى المتقدمين لأداء الفريضة ،

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