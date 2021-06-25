شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. إغلاق طريق الجبيل من جسر النابية لمجمع كباري الظهران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

نوهت مرور المنطقة الشرقية وبالتنسيق مع فرع وزارة النقل بأنه سيتم إغلاق طريق الجبيل من جسر النابية حتى مجمع كباري الظهران باتجاه الجنوب على عدة مراحل.

ويأتي ذلك لأعمال الصيانة حيث تبدأ المرحله الأولى بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٢هـ وحتى ١٤٤٢/١٢/٢٦هـ، ويهيب بمستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة.

وأوضحت المرور أنه خلال فترة العمل تنتقل حركة الشاحنات إلى طريقة "أبوحدرية" وسيتم العمل على إغلاق جزئي لبعض مسارات الطريق مقسم على 5 مراحل:

- المرحلة الأولى: العمل من طريق تقاطع الرياض إلى تقاطع جسر حي الشعلة.

- المرحلة الثانية: العمل من جسر حي الشعلة إلى نهاية مجمع كباري الظهران.

- المرحلة الثالثة: العمل من تقاطع جسر الملك خالد إلى طريق الرياض.

- المرحلة الرابعة: العمل من تقاطع طريق الملك سعود إلى تقاطع طريق الملك خالد.

- المرحلة الخامسة: العمل من تقاطع النابية إلى تقاطع طريق الملك سعود.