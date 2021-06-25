شكرا لمتابعة خبر عن الاستقلال الإيراني يختار دبي كأرض محايدة لمواجهة الهلال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - طلال الغامدي (صدى):

أكد نادي الاستقلال الإيراني أنه سيختار دبي كأرض محايدة لاستضافة المواجهة التي ستجمعه مع فريق الهلال في منافسات دوري أبطال آسيا 2021.

وأكد النادي الإيراني أنه سيبذل قصاره جهده من أجل خوض مباراة الهلال على ملعب أزادي في طهران، أو دبي في فشله في استضافة اللقاء على أرض بلاده.

يذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أمهل فريق الاستقلال الإيراني حتى 7 يوليو المقبل، لتحديد الملعب المحايد لمواجهة الهلال في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2021.