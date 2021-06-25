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الاستقلال الإيراني يختار دبي كأرض محايدة لمواجهة الهلال

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الرياض - علي القحطاني - طلال الغامدي (صدى):

أكد نادي الاستقلال الإيراني أنه سيختار دبي كأرض محايدة لاستضافة المواجهة التي ستجمعه مع فريق الهلال في منافسات دوري أبطال آسيا 2021.

وأكد النادي الإيراني أنه سيبذل قصاره جهده من أجل خوض مباراة الهلال على ملعب أزادي في طهران، أو دبي في فشله في استضافة اللقاء على أرض بلاده.

يذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أمهل فريق الاستقلال الإيراني حتى 7 يوليو المقبل، لتحديد الملعب المحايد لمواجهة الهلال في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2021.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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