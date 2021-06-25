شكرا لمتابعة خبر عن وزارة الحج توجه بإرسال رسائل نصية للمتقدمين لأداء الحج بحسب الفئة العمرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أكدت وزارة الحج والعمرة،مساء اليوم، أن الرسائل النصية سوف تصل تباعًا إلى المتقدمين لأداء فريضة حج هذا العام.

وأوضحت الوزارة، مساء اليوم، أن إرسال الرسائل إلى المتقدمين سيكون تبعًا بحسب الفئة العمرية تنازليًّا، وحسب المقاعد المتاحة في الأيام القادمة.

يذكر أن وزارة الحج أعلنت اليوم إطلاق المرحلة الثانية للتسجيل في المسار الإلكتروني لحج 1442هـ.

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