شكرا لمتابعة خبر عن اختفاء شاب يعاني من إعاقة واضطرابات نفسية في الطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - خاص (صدى):

اختفى شاب يبلغ من العمر 18 عاما في ظروف غامضة بعد خروجه ظهر اليوم، الجمعة، من منزله بمخطط البيعة بالطائف.

وذكر "عبدالله فهد الجعيد" أن نجله "طلال" يعاني من إعاقه بأطراف القدمين، كما يعاني مؤخرًا من اضطرابات نفسية بسيطة.

وأضاف أن "طلال" خرج من المنزل بعد صلاة الجمعة تقريبًا، وتحديدًا الساعة 1:30 ظهرًا، مشيرًا إلى أن ابنه قصير القامة ويرتدي ترنق شورت أسود وفنيلة بيضاء.

وأكد أنهم لم يعثروا عليه حتى الآن، وتم إبلاغ الجهات الأمنية، مناشدًا من يجده أن يتواصل معهم على رقم الجوال التالي :

0559117932