شكرا لمتابعة خبر عن المعهد الصناعي الثانوي بجدة يفتح باب القبول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عيد الحريتي (صدى):

يعلن المعهد الصناعي الثانوي بجدة ،عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدبلوم الصباحي والبرامج المسائية للفصل التدريبي الأول للعام 1443 هـ ، وذلك ضمن خطة القبول بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .

وأوضح مدير المعهد الدكتور ياسر شمس الحق مياجي، أن فترة القبول يبدأ في (24) ذو القعدة ويستمر الى ( 4) ذو الحجة وذلك من خلال رابط القبول الموحد بالمؤسسة العامة للتدريب التقني .

واكد مدير المعهد بأن عدد التخصصات المتاحة للتسجيل لبرنامج الدبلوم الصباحي ( 11) تخصص وهي ( تشغيل الآت الانتاج- ميكانيكا عامة ، تشغيل الآت التحكم الرقمي cnc ،التبريد والتكييف ، اللحام ، ميكانيكا السيارات ، الكهرباء الصناعية ، المصاعد الكهربائية ، الالكترونيات ، الحاسب الالي ، التصوير الفوتوغرافي ، الطباعة الآلية ).

وعدد البرامج المسائية المتاحة للتسجيل بالفصل التدريبي الاول (7) وهي (ميكانيكا هيكل السيارات ، التحكم الهيدروليكي واساسيات المخارط والفرايز, فن التصوير الفوتوغرافي ، التمديدات المنزلية ، برمجة الروبوت ،مهارات طباعة الافست ، اللحام والقطع بالقوس المعدني المحجب smaw) بواقع أربعة أشهر معتمدة من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، والتي تعتبر من البرامج الهامة التي تلائم متطلبات سوق العمل وفق رؤية المملكة 2030 .