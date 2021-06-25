8 حالات لوقف صرف معاش الضمان الاجتماعي

الرياض - محمد عبدالله - حددت اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي نحو 8 حالات لوقف صرف المعاش، أبرزها عدم صحة البيانات المقدمة عن المستقل أو الأسرة.

وأوضحت اللائحة التنفيذية للضمان الاجتماعي التي نشرتها جريدة أم القرى الرسمية اليوم الجمعة، أن صرف معاش الضمان الاجتماعي يتوقف في حالة إذا أخل المستفيد بأي من شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المواد السادسة والثامنة وأحكام الفصل الخامس من هذه اللائحة.

كما يتوقف المعاش، إذا ثبت للوزارة أن البيانات المقدمة عن المستقل أو الأسرة غير صحيحة، وإذا تأخر المستفيد عن تحديث بياناته الشخصية المنصوص عليها في المادة (الثانية) من اللائحة لمدة (ثلاثين) يومًا من إبلاغ الوزارة له بطلب التحديث، وفقًا للائحة التنفيذية.

وبحسب اللائحة، فإنه إذا ثبت للوزارة أن المستفيد القابل للتأهيل لم يلتزم بخطة تأهيله، وأن المستفيد القادر على العمل غير جاد في البحث عن عمل، ولا يقبل عروض العمل والتدريب المناسبة، فإنها توقف المعاش.

ويتوقف صرف معاش الضمان الاجتماعي في حال كان المستفيد يقيم إقامة دائمة في أحد المراكز الإيوائية أو العلاجية، وإذا تنازل عن المعاش، وفي حال وفاته.

وأوضحت اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي أن صرف المعاش عن الأسرة لا يتوقف في حال وفاة العائل أو أحد التابعين، وفي هذه الحالة يخصم المبلغ المقرر للمتوفى من الحد الأدنى المحتسب للمعاش.

ويتم تعيين التابع البالغ المشار إليه في الفقرة (1/هـ) من المادة (الثانية) عائلًا خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يومًا من تاريخ الوفاة، ولأفراد الأسرة الاعتراض أمام اللجنة على قرار تعيين العائل.

تنص الفقرة (1/هـ) من المادة الثانية من اللائحة على اسم التابع البالغ ورقم التواصل والحساب البنكي في حال توقف المعاش عن العائل أو فقدانه للأهلي.

اقرأ أيضًا:

إقرار اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي

إيداع مليار و700 مليون ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي