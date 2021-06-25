وزارة الصحة: ارتفاع الإصابات الحرجة بكورونا لـ1466 حالة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا لتسجل 1466 حالة، بينما تم أمس الخميس تسجيل 1451 حالة.

وأشارت الوزارة -عبر تويتر- إلى أن عدد الحالات النشطة شهد ارتفاعًا، حيث تم تسجيل 11331 حالة، مقارنة بأمس حيث تم تسجيل 11322 حالة.

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 1312 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، و1290 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبدأت وزارة الصحة، أمس الخميس، في إعطاء الجرعة الثانية من لقاح كورونا لمن تجاوز عمرهم 50 عامًا بالتاريخ الهجري، بشرط مرور 42 يومًا من حصولهم على الجرعة الأولى، مع استمرار برنامج تقديم الجرعة الأولى لمن لم يحصل عليها في الفترة السابقة.

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