عادل سراج يُسلم أوراق اعتماده سفيرًا للمملكة في سويسرا

الرياض - محمد عبدالله - استقبل الرئيس غاي برملان رئيس الاتحاد السويسري بالقصر الفيدرالي في برن أمس الخميس، الدكتور عادل سراج مرداد الذي قدم أوراق اعتماده سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد السويسري.

ونقل السفير مرداد تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتمنياتهما له بموفور الصحة وللشعب السويسري الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه حمّل الرئيس السفير مرداد نقل تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتمنياته لهما بموفور الصحة ولشعب المملكة الصديق المزيد من التقدم والازدهار.