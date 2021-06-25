«مدني عسير»: نواصل إخماد حريق منتزهي الأمير سلطان والجرة.. ولا إصابات

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت مديرية الدفاع المدني بعسير، الجمعة، مواصلة جهود إخماد حريق اندلع في منتزهي الأمير سلطان والجرة بأبها، دون وقوع إصابات.

وقالت قناة «الإخبارية»، إن فرق الدفاع المدني، تمكنت اليوم الجمعة، من السيطرة على جزء كبير من حريق متنزه الجرة قبل امتداده إلى المنازل.

وأوضحت أن فرق الدفاع المدني سيطرت بشكل كامل على الحريق الذي يجاور المنازل، مشيرة إلى أن الفرق الميدانية تعمل داخل الجبال، لمحاولة حصار الحرائق.

وأكد مراسل قناة «الإخبارية»، أن الفرق الراجلة ومعدات الدفاع المدني بالإضافة إلى الفرق التطوعية، يعملون جنبا إلى جنب مع الجهات المعنية في منطقة عسير للسيطرة على الحريق.

وأشار إلى أن الأمور مستتبة، حتى الآن، كاشفًا عن توقعات هيئة الأرصاد بهطول الأمطار خلال الساعات المقبلة؛ ما سيساعد فرق الدفاع المدني على السيطرة على الحريق.