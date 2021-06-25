شرطة الشرقية تطيح بأطراف مقطع «طلاء المقيم»

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شرطة المنطقة الشرقية، الجمعة، أن الجهات الأمنية المختصة، باشرت سماع أقوال مواطنين ومقيم من الجنسية السودانية، اتفقوا على تصوير مشهد «طلاء المقيم».

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، إن المواطنين والمقيم، اتفقوا على تصوير مشهد مفتعل، يقوم من خلاله المواطنان بسكب مادة طلاء على المقيم، بهدف التسويق لحسابهما في إحدى منصات التواصل الاجتماعي ونشرهما لذلك.

وأكد متحدث الشرقية اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحق المقبوض عليهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.