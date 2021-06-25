«الحج»: شرطان يحددان أولوية وصول الرسائل للمتقدمين

الرياض - محمد عبدالله - قالت وزارة الحج والعمرة إن الرسائل النصية ستصل تباعًا إلى المتقدمين لأداء فريضة حج هذا العام، وفقًا لشرطين.

وأوضحت وزارة الحج والعمرة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن الرسائل ستصل للمتقدمين، حسب الفئة العمرية تنازليًّا، وحسب المقاعد المتاحة في الأيام القادمة.

من جانبه، قال نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح مشاط، اليوم الجمعة، إنه أمام المقبولين للحج 3 ساعات فقط لتسديد الرسوم واستكمال الإجراءات أو تذهب الفرصة لحاج آخر.

وأوضح مشاط، في تصريحات لقناة «الإخبارية»، أن الرسائل المرسلة لمن سجل لأداء مناسك الحج، للترشيح ولا تعد قبولا نهائيا حتى تتحق الاشتراطات المطلوبة.

وأشار نائب وزير الحج والعمرة إلى أن 558 ألف شخص سجلوا على بوابة الوزارة لأداء مناسك الحج، وسيتم فرزهم وفقًا للاشتراطات الصحية والتنظيمية ثم سيتم فرزهم حسب الفئات العمرية.

وأوضح أن الفئات العمرية من 50 سنة بدأت تصلهم رسائل نصية منذ مساء أمس، مشيرًا إلى أنها لا تعد قبولاً نهائياً، لكن يعتمد على توفر الاشتراطات المطلوبة وتحقق المعايير المحددة، وكذا وجود الأماكن المتاحة لهم.

وقال مشاط، إنه بعد ذلك ستتم الخطوة الثانية بخصوص باقي الفئات العمرية إن تبقت أماكن شاغرة وتكون وفقا للفئات العمرية بالتنازل، وتصلهم الرسائل بنفس الطريقة السابقة، ثم تعلن الأسماء على موقع الوزارة وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وعن آلية اختيار البدلاء، قال مشاط إنه عندما يستكمل المرشح جميع خطوات الطلب يصل إلى مرحلة أن يعطى رقم للسداد، ويجب أن يسدد خلال ثلاث ساعات، وإذا مرت الثلاث ساعات دون أن يستكمل إجراءات التسجيل سيتم إلغاء حجزه المبدئي وتذهب فرصته إلى شخص آخر.

وأضاف أنه عند صدور تصريح بعدم استكمال جميع الإجراءات، سيطلب من المرشح، وخصوصًا المرشح الذي لم يحصل على جرعتين من تطعيم كورونا، سيتم إرسال رسالة له لمراجعة احد المراكز الصحية الخاصة بالتطعيم في منطقة سكنه لأخذ الجرعة الثانية بواسطة تصريح الحج.

وأشار إلى أنه من يرغب في إلغاء التسجيل للحج لأي سبب فتوجد هناك سياسة إلغاء تم توضيحها على موقع وزارة الحج والعمرة، قبل استكمال طلباته ويقرأها بعناية حتى لا يتعرض لأي غرامات مستقبلاً.