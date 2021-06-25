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بدء إعطاء الجرعة الثانية لفئة الـ50 عامًا فأكثر بالحدود الشمالية

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الرياض - محمد عبدالله - بدأت صحة الحدود الشمالية برنامج إعطاء الجرعة الثانية من لقاحات ، بتغطية الفئة العمرية من 50 سنة فما فوق ممن أخذ الجرعة الأولى، مع استمرار برنامج تقديم الجرعة الأولى لمن لم يحصل عليها في الفترة السابقة.

ورصدت عدسة "واس" استقبال مركز لقاحات كورونا بمدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية في المواطنين والمقيمين المسجلين عبر تطبيق "صحتي" لإعطائهم لقاح "كوفيد-19" الجرعة الثانية، بما يتماشى مع التدابير الاحترازية والوقائية، والمجهز بالطاقم الطبي المتخصص والخدمات الأساسية ونقاط الفرز البصري ومنطقة الاستقبال والانتظار بطريقة منظمة.

وأكدت الصحة أن برنامج إعطاء الجرعة الثانية سيغطي الفئات العمرية الأخرى وفقاً للتقدم في تغطية المجتمع وتوفر اللقاحات، وتسعى الصحة لتوفير التغطية لأكبر شريحة ممكنة من السكان خلال الفترة القليلة القادمة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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