مكة و3 مناطق سعودية تتصدر إصابات كورونا خلال الـ24 ساعة

الرياض - محمد عبدالله - تصدرت منطقة مكة المكرمة إصابات فيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 373 إصابة جديدة، من إجمالي 1312 حالة، وفقًا لبيانات وزارة الصحة.

وجاءت منطقة الرياض في المرتبة التالية مسجلة 233 حالة، والشرقية 214 حالة، وعسير 155 حالة، وجازان 104 حالة، و المدينة المنورة 71 حالة، والقصيم 49 حالة، ونجران 33 حالة، وتبوك 26 حالة، والباحة 24 حالة، وحائل 15 حالة، والحدود الشمالية 12 حالة، والجوف 3 حالات.

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 1312 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، و1290 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبدأت وزارة الصحة، أمس الخميس، في إعطاء الجرعة الثانية من لقاح كورونا لمن تجاوز عمرهم 50 عامًا بالتاريخ الهجري، بشرط مرور 42 يومًا من حصولهم على الجرعة الأولى، مع استمرار برنامج تقديم الجرعة الأولى لمن لم يحصل عليها في الفترة السابقة.

كانت الوزارة قد ذكرت أول أمس الأربعاء أن اللجنة الوطنية للأمراض المعدية، اعتمدت إمكانية أخذ الجرعة الأولى والثانية من لقاحين مختلفين لكورونا.

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