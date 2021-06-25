ضبط 3 أشخاص افتعلوا مشهد سكب طلاء على مقيم

لقاء افتراضي لإثراء مسارات أهداف التنمية المستدامة يستضيف المنتدى السعودي للأبنية الخضراء فعالية افتراضية أدرجتها الأمم المتحدة 12 يوليو لمدة ساعة ونصف الساعة يسلط الضوء على «الصوت... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 15 ذو القعدة 1442 هـ 15 ذو القعدة 1442 هـ

فرق عمل مشتركة لإعداد 3 مواصفات قطاعية جديدة تعتزم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس إعداد 3 لوائح مواصفات فنية قطاعية، وذلك ضمن خطتها في إعداد وإصدار اللوائح الفنية... الرياض: سليمان العنزي الرياض: سليمان العنزي 15 ذو القعدة 1442 هـ 15 ذو القعدة 1442 هـ

حريق تمنية يمتد إلى شرق الجرة قرب المناطق السكنية تواصل قوات الدفاع المدني، لليوم الثالث على التوالي، إطفاء حريق تمنية الذي وصل، مساء أمس، إلى متنزه الجرة، وامتد صباح اليوم إلى... أبها: غلا أبو شرارة أبها: غلا أبو شرارة 15 ذو القعدة 1442 هـ 15 ذو القعدة 1442 هـ

إعادة فتح 1665 مسجدا خلال 139 يوما بعد تعقيمها أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 12 مسجداً بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 6 مناطق ليصل مجموع ما تم الانتهاء من... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 15 ذو القعدة 1442 هـ 15 ذو القعدة 1442 هـ

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