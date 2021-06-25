السعودية | رئيس الاتحاد السويسري يستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين

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استقبل فخامة الرئيس غاي برملان رئيس الاتحاد السويسري بالقصر الفدرالي في بيرن أمس الدكتور عادل سراج مرداد الذي قدم أوراق اعتماده سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد السويسري.

ونقل السفير مرداد تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – وتمنياتهما لفخامته بموفور الصحة وللشعب السويسري الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه حمّل فخامته السفير مرداد نقل تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله- وتمنيات فخامته لهما بموفور الصحة ولشعب المملكة الصديق المزيد من التقدم والازدهار.