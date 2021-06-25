كيف تؤثر الوجبات غير الصحية على الأطفال؟

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-25

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

دعت استشارية التغذية العلاجية الدكتورة رويدا إدريس، إلى ضرورة الاهتمام بنوعية غذاء الأطفال الذي يتضمن العناصر المهمة وليس مجرد أطعمة لا قيمة غذائية لها يتناولونها ولا تفيد أجسادهم؛ إذ إن معظم الأطفال- للأسف- يشبعون رغباتهم الغذائية بتناول أطعمة غير صحية لا تحقق أهداف النمو الصحي.

دهون وسكريات وملح:

وقالت في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365“: إن التغذية الجيدة في مرحلة الطفولة والمراهقة تعد أمرًا أساسيًّا لضمان النمو الأمثل للأطفال، مع تحقيق نتائج صحية أفضل في مراحل متقدمة من الحياة، بما في ذلك الوقاية من السمنة والأمراض غير السارية المرتبطة بالنظام الغذائي، إذ أظهرت الأبحاث الصحية، أن تسويق الأطعمة التي تحتوي على مستويات عالية من الدهون والسكريات والملح للأطفال يضر بنظامهم الغذائي.

تؤثر على المناعة:

وأشارت إلى أن الأطفال ينجذبون نحو بعض الأطعمة غير الصحية أهمها الشيبس والحلويات، فالشيبس يحتوي على كثير من المواد التي تضر بصحة الأطفال؛ لاحتوائه على الكثير من الدهون المشبعة والسكريات والمواد الحافظة والألوان الصناعية، كما يحتوي على كمية كبيرة من النشويات والتي تسبب السمنة عند الأطفال والتي أيضًا عند التعرض إلى درجة حرارة عالية ينتج عنها مادة الأكريلاميد، وهي مادة مضرة لصحة الجسم، ما يؤثر على الجهاز المناعي.

تقديم أطعمة صحية:

وشددت الدكتورة رويدا على ضرورة تقديم الأطعمة الصحية للأطفال التي تحتوي على العناصر الغذائية التي يحتاجها جسم الأطفال، ويساعدهم على النمو ويحميهم من الأمراض، ويبعدهم عن الوزن الزائد والسمنة ومضاعفاتها، وهذه المسؤولية تقع على عاتق الأسر لبناء صحة أطفالهم بالشكل المطلوب.



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