إجراءات نظامية بحق مواطنين ومقيم بسبب تصوير مشهد مفتعل بالطلاء!

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-25

متابعات الخليج 365 - واس

اتخذت شرطة الشرقية الإجراءات النظامية بحق مواطنين ومقيم افتعلو مشهداً للتسويق لحسابهما.

تفاصيل الواقعة:

وصَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، بأن الجهات الأمنية المختصة، باشرت سماع أقوال مواطنين ومقيم من الجنسية السودانية، اتفقوا على تصوير مشهد مفتعل، يقوم من خلاله المواطنان بسكب مادة طلاء على المقيم، بهدف التسويق لحسابهما في إحدى منصات التواصل الاجتماعي ونشرهما لذلك، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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