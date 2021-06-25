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أعلنت الإدارة العامة للمرور أنه سيتم إغلاق طريق الجبيل على عدة مراحل من أجل تنفيذ أعمال صيانة على الطريق.
وقال حساب المرور: "ينوّه مرور المنطقة الشرقية وبالتنسيق مع فرع وزارة النقل أنه سيتم إغلاق طريق الجبيل من جسر النابية حتى مجمع كباري الظهران باتجاه الجنوب على عدة مراحل، وذلك لأعمال الصيانة".
وأضاف: "تبدأ المرحلة الأولى بتاريخ 22/ 11/ 1442هـ وحتى 26/ 12/ 1442هـ، ويهيب بمستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة".
25 يونيو 2021 - 15 ذو القعدة 1442 06:48 PM
أهابت بمستخدميه اللجوء إلى طرق بديلة"مرور الشرقية": إغلاق جزء من طريق الجبيل على عدة مراحل للصيانة
أعلنت الإدارة العامة للمرور أنه سيتم إغلاق طريق الجبيل على عدة مراحل من أجل تنفيذ أعمال صيانة على الطريق.
وقال حساب المرور: "ينوّه مرور المنطقة الشرقية وبالتنسيق مع فرع وزارة النقل أنه سيتم إغلاق طريق الجبيل من جسر النابية حتى مجمع كباري الظهران باتجاه الجنوب على عدة مراحل، وذلك لأعمال الصيانة".
وأضاف: "تبدأ المرحلة الأولى بتاريخ 22/ 11/ 1442هـ وحتى 26/ 12/ 1442هـ، ويهيب بمستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة".
، "مرور الشرقية": إغلاق جزء من طريق الجبيل على عدة مراحل للصيانة ،
المصدر : الخليج 365
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