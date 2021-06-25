، "مرور الشرقية": إغلاق جزء من طريق الجبيل على عدة مراحل للصيانة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أهابت بمستخدميه اللجوء إلى طرق بديلة

أعلنت الإدارة العامة للمرور أنه سيتم إغلاق طريق الجبيل على عدة مراحل من أجل تنفيذ أعمال صيانة على الطريق.

وقال حساب المرور: "ينوّه مرور المنطقة الشرقية وبالتنسيق مع فرع وزارة النقل أنه سيتم إغلاق طريق الجبيل من جسر النابية حتى مجمع كباري الظهران باتجاه الجنوب على عدة مراحل، وذلك لأعمال الصيانة".

وأضاف: "تبدأ المرحلة الأولى بتاريخ 22/ 11/ 1442هـ وحتى 26/ 12/ 1442هـ، ويهيب بمستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة".