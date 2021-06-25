، طلبت ردًّا فوريًّا.. "الطاقة الذرية" تضع إيران في مواجهة اتفاق المراقبة النووي ،

محمد بن مسعود - الدمام - فيما شدد "غروسي" على أهمية مواصلة أنشطة التحقق وجمع بيانات منشآت عدة

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن الحكومة الإيرانية لم ترد حول مسألة اتفاق المراقبة، مشددة على ضرورة مواصلة عمليات التحقق من الأنشطة النووية في إيران.

وذكرت الوكالة التابعة للأمم المتحدة، في بيان أصدرته اليوم الجمعة، أن إيران لم ترد على المبادرة الخاصة بتمديد اتفاق مراقبة الأنشطة النووية الذي انقضى سريانه بحلول 25 يونيو، وقالت في هذا السياق: "من الضروري أن تقدم إيران ردًّا فوريًّا حول هذه المسألة".

وأضافت الوكالة أن مديرها العام رافائيل غروسي، شدد على "الأهمية الحيوية" لمواصلة أنشطة التحقق والمراقبة في إيران وجمع بيانات حول بعض المنشآت النووية في إطار الاتفاق.

وسبق أن توصلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في فبراير 2021، إلى اتفاق فني مع إيران حول إجراء عمليات المراقبة للأنشطة النووية في البلاد، وتم تمديده مدة شهر في مايو.

وجرى ذلك بعد أن قررت السلطات الإيرانية وقف العمل بالبروتوكول الإضافي إلى اتفاق الضمانات مع الوكالة ردًّا على رفض الولايات المتحدة إلغاء العقوبات الاقتصادية على إيران التي تم فرضها بعد انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مع الصفقة النووية مع طهران عام 2018.