محمد بن مسعود - الدمام - قاما بسكب مادة طلاء على مقيم.. وتمت إحالتهما للنيابة العامة صَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، بأن الجهات الأمنية المختصة، باشرت سماع أقوال مواطنين ومقيم من الجنسية السودانية، اتفقوا على تصوير مشهد مفتعل، يقوم من خلاله المواطنان بسكب مادة طلاء على المقيم، بهدف التسويق لحسابهما في إحدى منصات التواصل الاجتماعي ونشرهما لذلك، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

25 يونيو 2021 - 15 ذو القعدة 1442 06:27 PM قاما بسكب مادة طلاء على مقيم.. وتمت إحالتهما للنيابة العامة شرطة الشرقية تتخذ الإجراءات النظامية ضد شخصين افتعلا مشهداً للترويج لحسابهما شرطة الشرقية تتخذ الإجراءات النظامية ضد شخصين افتعلا مشهداً للترويج لحسابهما صَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، بأن الجهات الأمنية المختصة، باشرت سماع أقوال مواطنين ومقيم من الجنسية السودانية، اتفقوا على تصوير مشهد مفتعل، يقوم من خلاله المواطنان بسكب مادة طلاء على المقيم، بهدف التسويق لحسابهما في إحدى منصات التواصل الاجتماعي ونشرهما لذلك، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

الكلمات المفتاحية ، شرطة الشرقية تتخذ الإجراءات النظامية ضد شخصين افتعلا مشهداً للترويج لحسابهما ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة الشرقية تتخذ الإجراءات النظامية ضد شخصين افتعلا مشهداً للترويج لحسابهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.