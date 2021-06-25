مدني عسير يواصل إخماد حريق منتزهي الأمير سلطان والجرة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت مديرية الدفاع المدني بعسير، الجمعة، مواصلة جهود إخماد حريق اندلع في منتزهي الأمير سلطان والجرة بأبها، دون وقوع إصابات.

جهود المدني:

وأوضح الدفاع المدني، في منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، أنه يتم إخماد حريق في منتزهي الأمير سلطان والجرة، دون وقوع إصابات،ولله الحمد.

وتمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم الجمعة، من السيطرة على جزء كبير من حريق منتزه الجرة قبل امتداده إلى المنازل، بحسب “الإخبارية”.

وأوضحت أن فرق الدفاع المدني سيطرت بشكل كامل على الحريق الذي يجاور المنازل، مشيرة إلى أن الفرق الميدانية تعمل داخل الجبال، لمحاولة حصار الحرائق.



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