هطول أمطار شديدة على وادي مسلة شرق أحد المسارحة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

وثق مقطع فيديو متداول بداية تساقط البرد على وادي مسلة شرق أحد المسارحة.

أمطار شديدة على وادي مسله:

وأظهر الفيديو المتداول، لحظات هطول أمطار شديدة على وادي مسلة، تحولت لبرك مياه بالمنطقة.

حالة الطقس:

وتوقع المركز الوطني لـ الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- طقسًا مستقرًّا على معظم مناطق المملكة وسماء غائمة جزئيًّا، تتخللها بعض السحب الرعدية الممطرة، تكون مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جيزان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية بسرعة 18- 42 كم/ ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وغربية بسرعة 15- 38 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف في الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج في الجزء الأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 20- 38 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

المدينة المنورة:

وسجلت المدينة المنورة أعلى درجات الحرارة بين المدن السعودية فجر اليوم؛ حيث وصلت درجة الحرارة بها إلى 46.4 درجة، فيما جاء القيصومة والعلا في المرتبة الثانية بـ45.2 درجة في كل منهما، وكانت درجة الحرارة في الأحساء 45، وفي مشعر عرفات ووادي الدواسر وينبع 44 درجة.

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