شؤون الحرمين توزع 3000 مظلة على المعتمرين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

وزعت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالمسجد الحرام، عدد (3000) مظلة على المعتمرين والعاملين بالمسجد الحرام، اليوم الجمعة.

رسالة شكر من المعتمرين لشؤون الحرمين:

وأوضح سعادة مدير عام الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية، جنادي مدخلي، أن التوزيع جاء ضمن حملة (خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا 5).

وقد عبر عدد من قاصدي المسجد الحرام عن امتنانهم وشكرهم على الاهتمام والرعاية المستمرة التي يلقونها.

رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة:

وفي وقت سابق أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أنها تستعد لرفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة.

وقالت رئاسة شؤون الحرمين، في بيان عبر موقعها الرسمي: إن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تستعد، الأحد المقبل، لرفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بمقدار ثلاثة أمتار تقريبًا، وتغطية الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريبًا من الجهات الأربع.

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