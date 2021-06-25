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أزالت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في بلدية الكعكية، التلوث البصري والصحي الذي كان في حراج الطيور المتمثل في جيف القطط والنفايات؛ وذلك تجاوبًا مع "الخليج 365" بعد تقريرها الميداني بعنوان "الخليج 365" ترصد تلوثًا بصريًّا وصحيًّا في "حراج الطيور" بـ"كعكية مكة" بعد ساعات من نشره.
وقامت الجهة ذات العلاقة بإزالة النفايات وجيف الحيوانات وتطهير الموقع وحرق باقي المخلفات.
فيما رفع أصحاب المحال القريبة من الموقع شكرهم لـ"الخليج 365" على إيصال صوتهم وبأمانة العاصمة المقدسة في مبادرتها وتجاوبها.
25 يونيو 2021 - 15 ذو القعدة 1442 04:55 PM
جيف قطط ونفايات تعاملت معها "الأمانة" وطهرت.. وأصحاب المحالّ يثمّنونتجاوبًا مع "الخليج 365".. شاهد إزالة تشوه بصري وصحي بحراج الطيور بمكة
أزالت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في بلدية الكعكية، التلوث البصري والصحي الذي كان في حراج الطيور المتمثل في جيف القطط والنفايات؛ وذلك تجاوبًا مع "الخليج 365" بعد تقريرها الميداني بعنوان "الخليج 365" ترصد تلوثًا بصريًّا وصحيًّا في "حراج الطيور" بـ"كعكية مكة" بعد ساعات من نشره.
وقامت الجهة ذات العلاقة بإزالة النفايات وجيف الحيوانات وتطهير الموقع وحرق باقي المخلفات.
فيما رفع أصحاب المحال القريبة من الموقع شكرهم لـ"الخليج 365" على إيصال صوتهم وبأمانة العاصمة المقدسة في مبادرتها وتجاوبها.
، تجاوبًا مع "الخليج 365".. شاهد إزالة تشوه بصري وصحي بحراج الطيور بمكة ،
المصدر : الخليج 365
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