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محمد بن مسعود - الدمام - نشرت وزارة الداخلية المصرية فيديو للحظة القبض على البرلماني السابق المثير للجدل علاء حسانين المشهور بـ"نائب الجن والعفاريت".
وضبطت أجهزة الأمن كميات من الآثار بحوزة المتهمين، وكشفت أماكن الحفر والمخازن المستخدمة لإيهام الضحايا بأنها مقابر أثرية تم استخراج الآثار منها.
وألقت قوات الأمن على حسانين لتزعُّمه تشكيلًا عصابيًّا للتنقيب عن الآثار، وتهريبها، مستخدمًا الدجل ومدّعيًا تسخيره للجن.
25 يونيو 2021 - 15 ذو القعدة 1442 04:23 PMالقاهرة.. شاهد لحظة القبض على "نائب الجن والعفاريت"
نشرت وزارة الداخلية المصرية فيديو للحظة القبض على البرلماني السابق المثير للجدل علاء حسانين المشهور بـ"نائب الجن والعفاريت".
وضبطت أجهزة الأمن كميات من الآثار بحوزة المتهمين، وكشفت أماكن الحفر والمخازن المستخدمة لإيهام الضحايا بأنها مقابر أثرية تم استخراج الآثار منها.
وألقت قوات الأمن على حسانين لتزعُّمه تشكيلًا عصابيًّا للتنقيب عن الآثار، وتهريبها، مستخدمًا الدجل ومدّعيًا تسخيره للجن.
، القاهرة.. شاهد لحظة القبض على "نائب الجن والعفاريت" ،
المصدر : الخليج 365
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