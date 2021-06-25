محمد بن مسعود - الدمام - بلغ إجمالي الضحايا 139 ألفًا و226 وفاة أفاد المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول القارة الأفريقية قد بلغ 5 ملايين و288 ألفًا و323 إصابة.

وقال المركز في بيان: إن إجمالي حالات الوفيات بدول القارة الأفريقية بفيروس كورونا، قد بلغ 139 ألفًا و226 حالة. 25 يونيو 2021 - 15 ذو القعدة 1442 04:00 PM بلغ إجمالي الضحايا 139 ألفًا و226 وفاة كورونا في القارة الأفريقية.. تجاوز إجمالي الإصابات بالفيروس الـ 5 ملايين حالة كورونا في القارة الأفريقية.. تجاوز إجمالي الإصابات بالفيروس الـ 5 ملايين حالة أفاد المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول القارة الأفريقية قد بلغ 5 ملايين و288 ألفًا و323 إصابة.

وقال المركز في بيان: إن إجمالي حالات الوفيات بدول القارة الأفريقية بفيروس كورونا، قد بلغ 139 ألفًا و226 حالة. الكلمات المفتاحية ، كورونا في القارة الأفريقية.. تجاوز إجمالي الإصابات بالفيروس الـ 5 ملايين حالة ،

المصدر : الخليج 365

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