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كورونا في القارة الأفريقية.. تجاوز إجمالي الإصابات بالفيروس الـ 5 ملايين حالة

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محمد بن مسعود - الدمام - بلغ إجمالي الضحايا 139 ألفًا و226 وفاة

أفاد المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس في دول القارة الأفريقية قد بلغ 5 ملايين و288 ألفًا و323 إصابة.
وقال المركز في بيان: إن إجمالي حالات الوفيات بدول القارة الأفريقية بفيروس كورونا، قد بلغ 139 ألفًا و226 حالة.

25 يونيو 2021 - 15 ذو القعدة 1442 04:00 PM

بلغ إجمالي الضحايا 139 ألفًا و226 وفاة

كورونا في القارة الأفريقية.. تجاوز إجمالي الإصابات بالفيروس الـ 5 ملايين حالة
وكالة الأنباء السعودية (واس)

أفاد المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول القارة الأفريقية قد بلغ 5 ملايين و288 ألفًا و323 إصابة.
وقال المركز في بيان: إن إجمالي حالات الوفيات بدول القارة الأفريقية بفيروس كورونا، قد بلغ 139 ألفًا و226 حالة.

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، كورونا في القارة الأفريقية.. تجاوز إجمالي الإصابات بالفيروس الـ 5 ملايين حالة ،
المصدر : الخليج 365

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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