شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. العثور على مفقود تيماء "العيادي" ونقله إلى المستشفى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبدالعزيز الجهني (صدى):

أسفرت جهود البحث عن المواطن "إبراهيم حسن العيادي" في الوصول إليه بعدما فُقد عقب تعطلت مركبته قرب مزراع تيماء القديمة بحى الشرق.

وكانت أسرة "العيادي قد ذكرت يوم أمس أن الأخير خرج في صباح الساعة العاشرة من صباح يوم أمس إلا أنه فقد بعدها، مشيرة إلى أنهم عثروا على مركبته متعطلة دون وجوده بها.

وشارك عدد من أهالي المنطقة مع رجال الأمن والدفاع المدني والفرق التطوعية من مناطق تبوك والجوف وحائل في البحث عن المفقود الذي كان يعاني من الضغط والسكر.

وأسفرت عملية البحث، التي بدأت من الساعة 12 ظهر أمس إلي صباح اليوم "الجمعة"، في العثور عليه حيًا، وتم نقله إلى المستشفى حيث تجمهر أمامه عدد كبير من الأفراد الذين حرصوا على الاطمئنان على حالته الصحية، والتي أصبحت حاليًا جيدة.

وكانت "صدى" قد نشرت يوم أمس خبرًا عن "العيادي" حيث ناشدت أسرته بالبحث عنه، موضحة أن عمره يتخطى 70 عاما، ولا يعاني من أمراض عقلية.

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