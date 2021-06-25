شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الحج والعمرة": توفر بطاقة ذكية للحجاج والعاملين في حج هذا العام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

صرح المهندس هشام سعيد، وكيل وزار ة الحج والعمرة المساعد لخدمات الحجاج والمعتمرين، أن هناك بطاقة ذكية توزع للحجاج والعاملين في حج هذا العام.

وقال "سعيد" أن البطاقة الذكية والتسهيلات التي تقدمها لضيوف الرحمن البطاقة الذكية امتدادًا لاستراتيجية وزارة الحج والعمرة في تطويع استخدام التقنية على كافة نقاط الاتصال في رحلة الحج، وفقًا لما جاء بـ "قناة السعودية".

وأضاف: "سيكون لكل حاج هذا العام بطافة ذكية هدفها فيها معلومات صحية وشخصية للحجاج كل حاج وعامل في حج عام 1442 هـ لتحد من عمليات التسلسل والحج غير النظامي".

كما أوضح أنها تقدم أيضًا خدمات الإرشاد المكانية في المشاعر المقدسة وستتواجد أكشاك على نقاط الرحلة في حالة احتياج الحاج احتاج لخدمات في عملية الإرشاد والتوجية يمرر البطاقة على هذا الكشك وبالتالي يحصل على جميع التوجيهات.

كما أكد أن البطاقة الذكية تساعد على إدارة المنظومة التقنية في عمليات التفويج من المسجد الحرام لجسر الجمرات للمشاعر المقدسة إلى التصعيد بعرفة وكل مراحل الاتصال.