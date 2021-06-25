شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام الضمان الاجتماعي وخطوات تقديم المعاش والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تضمنت اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام الضمان الاجتماعي عددًا من المواد التي تُعرف بنظام الضمان الاجتماعي وخطوات تقديم المعاش، والمستفيدين وشروط الاستحقاق، وكذلك تقدير الاستحقاق وآلية احتساب المعاش وغيرها من المواد الهامة.

وبينت اللائحة خطوات تقديم طلب المعاش، حيث يتم تقديم هذا الطلب إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن طريق المكتب أو المنصة الإلكترونية أو الاتصال بهاتف الوزارة المخصص لهذا الغرض.

وأكدت على ضرورة أن يتم تضمين نموذج الطلب عدة بيانات منها (الاسم الرباعي لمقدم الطلب، ورقم هويته الوطنية وتاريخ الميلاد، وعنوانه الوطني ومعلومات التواصل، ورقم حسابه البنكي، واسم التابع البالغ ورقم التواصل والحساب البنكي في حال توقف المعاش عن العائل أو فقدانه للأهلية، أو أي معلومات وبيانات أخرى مساندة تطلبها الوزارة.

وشددت على ضرورة أن يرفق بالطلب المستندات الثبوتية إذا لم يكن مقدم الطلب سعودي الجنسية، وما يثبت الإعاقة إذا كان أحد المستفيدين من ذوي الإعاقة، كما على من يقدم طلب المعاش عن الأسرة تقديم البيانات المتعلقة بكل فرد من أفراد الأسرة، وذلك بحسب ما ذكرته الجريدة الرسمية "أم القرى".

ولفتت إلى أنه في حال كان هناك خلاف حول العائل، يُطلب من الأسرة المعنية تحديد العائل من بين أفرادها، ويُطلب من الباحث الاجتماعي رفع توصياته بهذا الخصوص إلى الوزارة بعد زيارة المسكن وتقصي الحالة.

كما نصت اللائحة على أن تُحدد الوزارة العائل بناءً على ما يصل إليها من معلومات وبناءً على قرار أغلبية أفراد الأسرة، مع الأخذ في الاعتبار الحالة المعيشية والوظيفية والدخل الذي يحصل عليه كل فرد من أفراد الأسرة، ولأفراد الأسرة التظلم من قرار الوزارة أمام اللجنة.

وأكدت أنه لأفراد الأسرة الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة إذا كان هناك نقص أو فقد لأهلية العائل يصعب معه التصرف في المعاش؛ فإذا صدر حكم قضائي نهائي بعدم أهلية العائل بالتصرف بالمعاش.

كما شددت على مقدم الطلب التعاون التام مع الباحث الاجتماعي عند التسجيل وتقديم الطلب وجمع المعلومات خلال زيارة المسكن، فيما أوضحت اللائحة كافة الأمور المتعلقة بشروط الاستحقاق وغيرها من الأمور وآلية احتساب المعاش.

على الرابط التالي :

هنا